وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر

كلف وزير الخارجية بدر عبد العاطي السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض على مواطن مصري وأسبابه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه.

كما أجري وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفياً مع "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني لبحث العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اتصال وزير الخارجية والهجرة ومستشار الأمن القومي البريطاني مجمل العلاقات الثنائية والاتجاه نحو ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة وعرقلة إسرائيل نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية مما أدى إلى تدهور كارثي وصولا إلى المجاعة.

ورحب وزير الخارجية بإعلان عدد من الدول الغربية ومن بينها المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية للمسؤول البريطاني على أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر فى لندن وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه والأسباب التي أدت لذلك.