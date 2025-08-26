الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والمعروف علميًا باسم "ستراتوس"، هو أحد أنواع الإنفلونزا العادية، وذلك حسب ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية في نهاية عام 2023.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع على قناة" النهار"، أن متحور "ستراتوس" لا يشكل خطورة كبيرة، ولا يختلف عن الإنفلونزا الموسمية.

الفيروس يتغير سنويًا وفقًا للمستجدات والمتحورات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه يجب على المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، مضيفًا أن الفيروس يتغير سنويًا وفقًا للمستجدات والمتحورات.

الفيروسات الحالية تحتاج إجراءات وقائية فقط

وأضاف أن التعامل مع الفيروسات الحالية لا يحتاج إلا إلى الإجراءات الوقائية المعتادة، مشيرا إلى أن لكل فيروس أعراضه الخاصة، وأنه يصيب كل إنسان حسب حالته المناعية وسلوكه الغذائي.