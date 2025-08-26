استغاثة لعلاج طفلة 3 سنوات تعرضت للعقر.. والصحة: تعالج بالمجان في الدمرداش

قال د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إنه تم رصد استغاثة نشرت عبر إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بعلاج طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعرضت للعقر من حيوان ضال، مما تسبب في كسر بالفك وتشوهات بالوجه.

وتابع : طالب صاحب الاستغاثة بعلاج الطفلة على نفقة الدولة نظرًا لعدم قدرة والدها على تحمل تكاليف العلاج التي تتجاوز مئات الآلاف، بهدف الحفاظ على حياتها ومستقبلها.

كسر في الفك السفلي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه بعد التحقق الدقيق من الواقعة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي ومستشفيات جامعة عين شمس، تم التأكد من حجز الطفلة (ح.!) الأحد 24 أغسطس 2025 بقسم التجميل في مستشفى الدمرداش للجراحة، عبر قسم الطوارئ، بتشخيص كسر في الفك السفلي.

تخضع الطفلة حاليا للعلاج اللازم لحالتها مجانًا، وفقًا للنظام المعمول به في المستشفى وقرار مجلس الوزراء، ويجري تجهيزها وإجراء الفحوصات اللازمة لإصلاح كسور الفك.

وتلتزم مستشفى الدمرداش بالبروتوكول العلاجي لمثل هذه الحالات والذي يحظر عمل تدخلات جراحية قبل مرور أسبوع من الإصابة حتى لا تتعرض الجروح للتلوث وهو ما يقلل من فرص نجاح الجراحة.

تلتزم وزارة الصحة والسكان بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكل مواطن وفقا للدستور المصري والقوانين المنظمة، مع ضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

نحو رعاية صحية شاملة ومسؤولة، نؤكد التزامنا بحماية حق المواطنين في العلاج.