وزير الصحة: مصر لا تتاجر بقضايا أشقائها أو تمنّ بالعطاء.. هذا هو نُبل القيادة والشعب |فيديو

شدّد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أن الدولة المصرية تعرف جيدًا كيف تقف إلى جوار أشقائها، وتدرك كيف لا تُزايد في وقت الشدائد، مؤكدًا أن مصر ليست من الدول التي تتاجر بالقضايا أو تمنّ بالعطاء وفقًا للتكلفة.

المساعدات الإنسانية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة «المحور»، أن الدولة المصرية تحملت أكثر من 75% من المساعدات الإنسانية العابرة إلى قطاع غزة، كما تكفلت بعلاج 95% من المصابين خلال الـ22 شهرًا الماضية، بشكل مجاني كامل.

وأشار إلى أن التكلفة، وفقًا لتقديرات مؤسسات الدولة، تقارب 500 مليار دولار، موضحًا أن كل ذلك تم من داخل الموازنة العامة للدولة، وبتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع متابعة شبه يومية لما يتم تقديمه.

واختتم قائلًا: "هذا هو قدر مصر ونُبلها؛ قيادةً وشعبًا وحكومةً، فهي لا تتاجر ولا تُزايد كما يفعل البعض."