بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ 5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوخ
بعد حادث أبو تلات| جدل التوسع العمراني يشتعل.. وخبراء يحذرون: غياب الدراسات البيئية يحوّل مشروعات الساحل إلى كارثة
وقع وهو بيلعب كورة .. تفاصيل وفاة الفنان بهاء الخطيب والوسط الفني ينعى الراحل
يسرا المسعودي تكشف كواليس «سفاح التجمع»: تجربة مختلفة مليئة بالمفاجآت |فيديو
أول رد من أكاديمية سوهاج بعد مأساة غرق طالباتها بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية
وزير الصحة: مصر لا تتاجر بقضايا أشقائها أو تمنّ بالعطاء.. هذا هو نُبل القيادة والشعب |فيديو
استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم المؤبد في هذا الموعد
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
وزير الصحة: مصر لا تتاجر بقضايا أشقائها أو تمنّ بالعطاء.. هذا هو نُبل القيادة والشعب |فيديو

شدّد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أن الدولة المصرية تعرف جيدًا كيف تقف إلى جوار أشقائها، وتدرك كيف لا تُزايد في وقت الشدائد، مؤكدًا أن مصر ليست من الدول التي تتاجر بالقضايا أو تمنّ بالعطاء وفقًا للتكلفة.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة «المحور»، أن الدولة المصرية تحملت أكثر من 75% من المساعدات الإنسانية العابرة إلى قطاع غزة، كما تكفلت بعلاج 95% من المصابين خلال الـ22 شهرًا الماضية، بشكل مجاني كامل.

وأشار إلى أن التكلفة، وفقًا لتقديرات مؤسسات الدولة، تقارب 500 مليار دولار، موضحًا أن كل ذلك تم من داخل الموازنة العامة للدولة، وبتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع متابعة شبه يومية لما يتم تقديمه.

واختتم قائلًا: "هذا هو قدر مصر ونُبلها؛ قيادةً وشعبًا وحكومةً، فهي لا تتاجر ولا تُزايد كما يفعل البعض."

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات

تعليق الصور

هل تعليق الصور على الحائط حرام؟ أمين الفتوى يجيب

قافلة الأوقاف

لمواجهة الغُرم ودعم الغارمات.. قوافل توعوية للأوقاف بجميع المحافظات

يوم السرد القرآني

جامعة الأزهر تعلن انطلاق مبادرة يوم السرد القرآني للطلاب والطالبات

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

