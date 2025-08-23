وزير الصحة: 5400 وحدة رعاية أساسية بالقرى والكفور لتقديم الخدمات للمواطنين

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن هناك العديد من الوحدات الصحية المنتشرة في كافة محافظات مصر والتى تصل إلى 5400 وحدة رعاية أساسية.

وحدة الرعاية الأساسية

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء جديد” والمذاع عبر قناة “المحور” تقديم الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن وحدة الرعاية الأساسية هي الموجودة بجوار كل قرية أو كفر أو نجع، والتي تحتوي على بعض الخدمات الأساسية التي لا ترقى إلى مستوى العمليات.

المقبلين على الزواج

ولفت إلى أن تلك الوحدات تحتوي على الأشعة البسيطة والتطعيمات والمبادرات الرئاسية وكشف المقبلين على الزواج، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتم تقديمها.

موضحا أن تلك الوحدات بها طبيب باطنة ونساء وتوليد وأطفال، حتى يكون بجوار كل قرية ومواطن يحتاج إلى رعاية، وحال أن الأمر في حاجة إلى التحويل لمستشفى أو رعاية سنوية يتم التحويل.