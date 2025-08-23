الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعمل على إيصال الإمدادات الطبية الأساسية إلى غزة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك تدمير المخازن واستهداف العاملين الطبيين.

وأضاف أن أكثر من 25 شاحنة تحتوي على مواد طبية منتظرة عند المعابر، لكن هناك عراقيل كبيرة تمنع دخولها بشكل كامل، مؤكداً أن هذه الإمدادات ضرورية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في القطاع.

وأضاف، في حديثه لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن المنظمة تنسق يومياً مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لضمان وصول المساعدات إلى العائلات المتضررة، لافتاً إلى أن التعاون يشمل الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن جميع المواد موجودة ويمكن إيصالها؛ فور السماح للقوافل بالمرور دون أي عوائق، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لتخفيف المعاناة الإنسانية.

كما أكد “ليندماير”، أن الخطوة الأساسية الآن هي فتح المعابر بشكل كامل، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية داخل القطاع.

وشدد على أن توفير الدعم الطبي والغذائي للأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض المزمنة؛ يجب أن يكون أولوية قصوى، وأن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وخسائر بشرية لا يمكن تعويضها.