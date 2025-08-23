قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: احتلال غزة يبدأ بعد استكمال تطويقها في شهرين
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعمل على إيصال الإمدادات الطبية الأساسية إلى غزة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك تدمير المخازن واستهداف العاملين الطبيين. 

وأضاف أن أكثر من 25 شاحنة تحتوي على مواد طبية منتظرة عند المعابر، لكن هناك عراقيل كبيرة تمنع دخولها بشكل كامل، مؤكداً أن هذه الإمدادات ضرورية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في القطاع.

وأضاف، في حديثه لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن المنظمة تنسق يومياً مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لضمان وصول المساعدات إلى العائلات المتضررة، لافتاً إلى أن التعاون يشمل الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود، ومنظمات المجتمع المدني. 

وأكد أن جميع المواد موجودة ويمكن إيصالها؛ فور السماح للقوافل بالمرور دون أي عوائق، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لتخفيف المعاناة الإنسانية.

كما أكد “ليندماير”، أن الخطوة الأساسية الآن هي فتح المعابر بشكل كامل، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية داخل القطاع.

وشدد على أن توفير الدعم الطبي والغذائي للأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض المزمنة؛ يجب أن يكون أولوية قصوى، وأن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وخسائر بشرية لا يمكن تعويضها.

كريستيان ليندماير الصحة العالمية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

ترشيحاتنا

تارا عماد

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

عزاء يحيي عزمي

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

الخضروات الورقية

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

بالصور

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد