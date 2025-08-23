قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
مسار مؤقت.. تحويلات مرورية بمحيط محطة مترو المطبعة في الهرم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة:القطاع يحتاج ألف شاحنة يوميا لتفادي المجاعة

قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنه لا يوجد فارق ملموس بين ما قبل إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في القطاع وما بعده، مؤكداً أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون من الجوع وسوء التغذية، وهو ما أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 281 شخصاً بينهم 114 طفلاً. 

وأوضح خلال حواره على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن الفارق الحقيقي كان يجب أن يأتي من المجتمع الدولي عبر قرارات وإجراءات عاجلة تضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات.

وأضاف ياغي، أن الأمم المتحدة كان من المتوقع أن تعلن هذا القرار منذ نهاية الشهر الماضي، إلا أن الإعلان تأخر دون أن يرافقه أي تحرك فعلي. 

وشدد على أن المطلوب اليوم هو زيادة كميات المساعدات بشكل عاجل، وفتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، بل وإيجاد ممرات إنسانية إضافية، محذراً من أن استمرار الوضع كما هو سيؤدي إلى تفشي المجاعة وانتشارها لمئات الآلاف من السكان، حيث يواجه أكثر من 640 ألف فلسطيني خطر المجاعة بنهاية سبتمبر المقبل.

وأكد مدير جمعية الإغاثة الطبية أن الوضع الحالي خطير للغاية، إذ لا يُسمح بدخول سوى نحو 80 شاحنة يومياً، في حين يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 1000 شاحنة يومياً لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل حالة الطوارئ. 

وقال إن استمرار القيود المفروضة على نوعية المواد ومنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من المواد الغذائية والطبية يفاقم الأزمة ويعطل قدرة الطواقم الإنسانية والطبية على القيام بواجبها.

وأوضح ياغي أن المطلوب بشكل عاجل هو وقف حرب الإبادة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بفتح المعابر دون قيود، بما يسمح بتدفق المساعدات بكميات ونوعيات مناسبة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية.

 وختم بالتأكيد على أن الوقت ينفد، وأن أي تأخير إضافي يعني اتساع دائرة الجوع والموت بين المدنيين في غزة.

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

خريجو دفعة كفر الشيخ

قوتنا في شبابنا.. تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد .. تنفيذ 87 مشروعا خدميا وتنمويا لخدمة 400 ألف مواطن

نادى دمياط

استئناف تدريبات فريق كرة القدم الأول بنادي دمياط

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تارا عماد

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

