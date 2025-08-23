صلاح عبد العاطي: نتنياهو أعلن استمراره في بقاء سيطرة إسرائيل الأمنية على قطاع غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل تعميق اجتياحه لما تبقى من قطاع غزة، بحيث يتمكن من فرص وقائع جديدة تسمح له باستكمال مشروعه.

ضغط وتدخل دولي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أنه حتى إذا ما جرت المفاوضات فإن نتنياهو أعلنها بشكل واضح بأنه سيستمر في بقاء سيطرة إسرائيل الأمنية على قطاع غزة، وبالتالي نحن إيذاء تعنت إسرائيل، ولابد أن يكون هناك ضغط وتدخل دولي حاسم، فضلا عن ضرورة وجود تحرك عربي إلى جوار الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على ضرورة أن تكون المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدى التزام أو وقف إسرائيل عدوانها على دول المنطقة، وبالتحديد في قطاع غزة.