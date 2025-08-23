صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إن إسرائيل تماطل بشأن الأوضاع في غزة، ودليل على ذلك أنها حتى الآن لم تعطي ردها على المقترح المصري القطري الذي تم تقديمه والذي هو مقترح معدل، وإن كان مطابق بشكل كبير إلى مقترح المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن المقترح قد يودي بحكومته، وبالتالي فهو يماطل ويستمر في فرض وقائع جديدة من أجل ضمان كسب مزيد من الوقت.

صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت

وأكد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن يناور ويطالب بعدد من الأمور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت، وفي الوقت ذاته يستمر في تعميق اجتياحه لما تبقى من مدينة غزة وتدميرها كما فعل في أحياء أخرى.