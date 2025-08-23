قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت

غزة
غزة
محمد البدوي

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إن إسرائيل تماطل بشأن الأوضاع في غزة، ودليل على ذلك أنها حتى الآن لم تعطي ردها على المقترح المصري القطري الذي تم تقديمه والذي هو مقترح معدل، وإن كان مطابق بشكل كبير إلى مقترح المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن المقترح قد يودي بحكومته، وبالتالي فهو يماطل ويستمر في فرض وقائع جديدة من أجل ضمان كسب مزيد من الوقت.

صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت

وأكد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن يناور ويطالب بعدد من الأمور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت، وفي الوقت ذاته يستمر في تعميق اجتياحه لما تبقى من مدينة غزة وتدميرها كما فعل في أحياء أخرى.

فلسطين إسرائيل غزة المقترح المصري القطري المبعوث الأمريكي

