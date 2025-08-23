مصري بالخارج:الجميع كان متواجدا بكل شرف وأمانة للدفاع عن بلدنا

قال عيسى الفار أحد أبناء الجالية المصرية في هولندا إن مصر موجودة داخل كل مصري في الخارج، واليوم كان هناك وقفة أمام السفارة ردا على ما يقوم به الفكر المتطرف، وكانت الجالية المصرية حاضرة بما سمحت به الجهات الأمنية بالعدد.

الجهات الأمنية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن الجهات الأمنية حددت عدد معين وتم الالتزام به، والحملة لن تتوقف عن اليوم فقط، بل هناك تصريح بالوقوف غدا والأسبوع المقبل، وذلك حتى يتخذ الفكر المدمر طريق آخر غير طريق العبث بالبعثة الدبلوماسية في هولندا، أو يغير فكرة.

وأشار إلى أن الشباب المصري في الخارج اليوم أثبت وجوده بكافة فئات المجتمع من الشاب الصغير والطفل والجميع كان متواجد بكل شرف وأمانة للدفاع عن الدولة المصرية.