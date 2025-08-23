قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجا على موقفها من إسرائيل.. موجة استقالات جماعية تهز الحكومة الهولندية
زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة
الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل
اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن
وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير
مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة
علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص
صراخ وبكاء.. كيف تحولت رحلة ترفيهية إلى حادث مفجع في غضون ثوانِ معدودة؟
توك شو

مصري بالخارج:الجميع كان متواجدا بكل شرف وأمانة للدفاع عن بلدنا

محمد البدوي

قال عيسى الفار أحد أبناء الجالية المصرية في هولندا إن مصر موجودة داخل كل مصري في الخارج، واليوم كان هناك وقفة أمام السفارة ردا على ما يقوم به الفكر المتطرف، وكانت الجالية المصرية حاضرة بما سمحت به الجهات الأمنية بالعدد.

الجهات الأمنية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن الجهات الأمنية حددت عدد معين وتم الالتزام به، والحملة لن تتوقف عن اليوم فقط، بل هناك تصريح بالوقوف غدا والأسبوع المقبل، وذلك حتى يتخذ الفكر المدمر طريق آخر غير طريق العبث بالبعثة الدبلوماسية في هولندا، أو يغير فكرة.

وأشار إلى أن الشباب المصري في الخارج اليوم أثبت وجوده بكافة فئات المجتمع من الشاب الصغير والطفل والجميع كان متواجد بكل شرف وأمانة للدفاع عن الدولة المصرية.

