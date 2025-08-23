عائلات المحتجزين الإسرائيليين يطالبوا "ترامب" أن يأمر نتنياهو بإنهاء حرب غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة يطالبوا الرئيس "ترامب" بأن يأمر نتنياهو بإنهاء الحرب، و يؤكدون نتنياهو يفرض علينا حربا أبدية في غزة.



و أضافوا أن نتنياهو يرسل أبناءهم ليقتلوا في غزة في حرب حققت أهدافها، موضحين أن احتلال غزة معناه نسف المفاوضات وموت المحتجزين، و لدينا أيام معدودة فقط لوقف توسيع الحرب.



و في سياق اخر، قال القائد العام للحرس الثوري، الإيراني، محمد باكبور، اليوم السبت: "الحرس الثوري في حالة جهوزية تامة، وأي عدوان جديد من قبل إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع يجعله يندم على فعلته أكثر مما واجهه في الحرب الأخيرة الممتدة 12 يوما"، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم".

