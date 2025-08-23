خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط

كشفت صحيفة معاريف العبرية، نقلا عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا ينوي وقف العملية العسكرية "عربات جدعون 2"، والتي تهدف إلى إعادة احتلال مدينة غزة، رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدولية.

وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي تحدث للصحيفة، فإن "الانطباع السائد هو أن نتنياهو مُصر على العملية حتى النهاية. فهو يدرك أنه بدونها لن يكون قادرا على الحفاظ على تماسك الحكومة، وستنهار".

وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد بجدية لمعارك طويلة الأمد في القطاع، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل القوات وتعبئة قوات الاحتياط المقررة في الثاني من سبتمبر، بعد انتهاء العطلة الصيفية، تعد مؤشرا واضحا على الجاهزية العسكرية الكاملة للمضي قدما في العمليات القتالية.

ووفقا لتقديرات المؤسسة العسكرية، فإن القتال قد يستمر لعدة أشهر، ولهذا سيتم تنفيذ تعبئة الاحتياط على مراحل، تبدأ خلال الأسبوع الجاري، تليها مراحل أخرى في أوائل نوفمبر، ثم ديسمبر ويناير.

وتعمل وحدات الاحتلال الآن على أساس أن مرحلة جديدة من العملية قد انطلقت فعليا، مع توقعات بعودة القوات إلى مناطق محورية في مدينة غزة، مثل مستشفى الشفاء، وساحة فلسطين، وأنقاض مبنى المجلس التشريعي، بالإضافة إلى شوارع رئيسية مثل شارع الوحدة وصلاح الدين وعمر المختار.

وفي سياق الاستعدادات، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن جيش الاحتلال بدأ في تنفيذ خطط لنقل السكان من جنوب مدينة غزة، حيث تم التواصل مع مديري المستشفيات وإبلاغهم بضرورة إعداد خطط لإخلاء المرضى ونقلهم إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.