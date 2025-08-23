قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد

أعلنت المديرية العامة للامن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران، اليوم السبت، عن القضاء على خلية إرهابية ومقتل 6 من افرادها والقاء القبض على اثنين آخرين في هذه المحافظة، و ذلك بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.



وقد دخلت هذه المجموعة الإرهابية، المُجهزة بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، البلاد من الحدود الشرقية في الأيام الأخيرة، وكانت تُحاول تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة .

و احبطت مديرية الامن في المحافظتان، إحدى أكبر المؤامرات الإرهابية في الجزء الشرقي من البلاد، حيث تم القضاء على المجموعة الإرهابية المسؤولة عنها بالكامل.



مقتل عدد من عناصر الامن و الإرهابيين



وخلال تبادل إطلاق نار كثيف مع الإرهابيين، قُتل ستة إرهابيين مرتزقة وأُلقي القبض على اثنين. كما أُصيب عنصران من عناصر الامن الايراني، وعنصر من قوات الامن الداخلي.

فريق ارهابي صهيوني

وتألف الفريق العملياتي الرئيسي من سبعة إرهابيين غير إيرانيين، وكانوا مسلحين بأسلحة مثل قاذفات RPG7 الليزرية، ورشاشات M4 وM16 الأمريكية، وقنابل يدوية، وقاذفات قنابل يدوية، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وكمية كبيرة من أنواع مختلفة من الذخائر، وقذائف RPG مضادة للأفراد. بالإضافة إلى الأسلحة المذكورة، عُثر بحوزة الإرهابيين على عدة مركبات ودراجات نارية ومعدات وإمدادات أخرى ذات صلة.

ووفقًا للمعلومات الواردة، كان هدف هذا الفريق الإرهابي مهاجمة أحد المراكز الحيوية الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد. وكان هدف الإرهابيين المقصود هو نفس نوع الأهداف العسكرية التي هاجمها النظام الصهيوني في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، وهو ما يكشف، بالإضافة إلى وثائق أخرى موجودة، عن الطبيعة الصهيونية للفريق الإرهابي الذي تم تدميره.



وخلال عملية المداهمة الامنية حظي عناصر الامن في محافظة سيستان وبلوشستان، خلال مرحلة تحديد هوية الارهابيين وكشف خيوط المؤامرة، بمساعدة أبناء المنطقة ، وخلال مداهمة مخبأ الإرهابيين، حظوا بحضور ودعم الحرس الثوري الإسلامي وقيادة شرطة المحافظة.



