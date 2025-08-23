قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما
استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"
محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي
لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا
شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش
تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة
أهلي جدة بطلا لكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح
زيادة مبدئية.. كل ما تريد معرفته عن قيمة الإيجار القديم قبل التطبيق الرسمي
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما

قال القائد العام للحرس الثوري، الإيراني، محمد باكبور، اليوم السبت: "الحرس الثوري في حالة جهوزية تامة، وأي عدوان جديد من قبل إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع يجعله يندم على فعلته أكثر مما واجهه في الحرب الأخيرة الممتدة 12 يوما"، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم".


وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده قد كشف عن معلومات جديدة، بشأن حرب الـ12 يوما التي اندلعت مع إسرائيل خلال شهر يونيو الماضي.
وقال: "في حرب الـ12 يوما لم نكن نواجه تهديدا عاديا. هذه هي الحقيقة. خلف هذه الحرب كانت أميركا حاضرة بكل قوتها، وبعض الدول الأوروبية والغربية كانت حاضرة أيضا، من الناحية اللوجستية والعتادية".

وأضاف: "لذلك أعتقد أننا كنا نواجه أقوى قوة عسكرية في العالم. في مثل هذه الظروف كان هناك بالتأكيد فارق (في القوة)، لكن في ساحة المعركة لا يقتصر الأمر على العدد والعتاد فقط. هناك مؤشرات أخرى استخدمناها لتحديد ساحة المعركة ونجحنا في إدارتها".

وتابع وزير الدفاع الإيراني: "لو أن الحرب استمرت 15 يوما بدلا من 12، ففي الأيام الثلاثة الأخيرة ربما لم يكن بإمكانهم (الإسرائيليون) صد أي صاروخ. الدفاع ليس أمرا سهلا. لا يمكن أن يكون مثل إطلاق النار من بندقية رشاشة".
 

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
ترامب سيارات
أخبار السيارات
مروة الجندي
