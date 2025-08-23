قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل ترفض الاتفاق الأمني مع لبنان.. وتسعى لإنشاء منطقة صناعية حدودية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن لبنان يمر بمرحلة حرجة من تاريخه، في ظل مساع حثيثة للحكومة اللبنانية لتعزيز سلطتها واستقلاليتها، خاصة بعد الضربة التي تلقاها حزب الله وتراجع نفوذ المحور الإيراني في المنطقة. وتسعى الحكومة إلى تثبيت سيادتها في مواجهة حزب الله وإيران، رغم ما تواجهه من ضعف اقتصادي وعسكري.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن إسرائيل رفضت وثيقة تفاهم أمني بين البلدين، تم إعدادها بوساطة أمريكية في واشنطن، وتهدف إلى تسوية عدد من القضايا اللبنانية الداخلية، إلى جانب ترسيخ تفاهمات أمنية بين تل أبيب وبيروت.

تفاصيل اللقاء الإسرائيلي - الأمريكي

بحسب تقرير قناة "الجديد" اللبنانية، فإن اجتماعا عقد هذا الأسبوع في باريس بين الوزير الإسرائيلي رون ديرمر والمبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا، توماس باراك، شهد نقل إسرائيل ردها على الوثيقة الأمنية. وتفيد التقارير بأن الرد الإسرائيلي تضمن رفضا لمعظم بنود الوثيقة، واكتفى بالموافقة على بعضها فقط، فيما عرف إعلاميا بـ"رفض وثيقة باراك".

القضايا المطروحة على الطاولة

من أبرز القضايا التي تواجهها الحكومة اللبنانية حاليا بحسب التقرير:

تمديد مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، والتي تنتهي في نهاية الشهر الجاري.

نزع سلاح حزب الله.

إقرار الحكومة اللبنانية لمبادئ الوثيقة الأمنية الأمريكية.

ووفقا للتقرير رفض حزب الله الوثيقة وطالب إسرائيل بما يلي:

وقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

الانسحاب من خمس نقاط تتواجد فيها قوات الاحتلال داخل لبنان.

إطلاق سراح السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل.


المقترح الإسرائيلي: منطقة صناعية حدودية


ووفقا لصحيفة "الجديد" اللبنانية، فقد وافقت إسرائيل مبدئيا على: وقف تدريجي للهجمات والاغتيالات، والانسحاب تدريجيا من بعض المناطق المحتلة، واستكمال ملف الأسرى اللبنانيين.

وبحسب التقرير فقد اشترطت إسرائيل أيضا ألا يسمح بإعادة إسكان القرى المدمرة على الشريط الحدودي، واقترحت أن تحول هذه المناطق إلى "منطقة اقتصادية" تشمل مصانع تابعة للدولة اللبنانية، بهدف إنشاء منطقة صناعية عازلة خالية من السكان. وأشارت التقارير إلى أن "الاجتياحات" الإسرائيلية على الحدود تندرج ضمن جهود إنشاء هذه المنطقة العازلة.

نفي لبناني وتحركات دبلوماسية

في المقابل نفت مصادر سياسية لبنانية لقناة "الجديد" صحة الأنباء عن تلقي بيروت ردا إسرائيليا يتضمن السيطرة على قرى لبنانية. وأفادت القناة أن باراك سيعود إلى بيروت الأسبوع المقبل برفقة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، ضمن وفد برئاسة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

أما صحيفة "الأخبار"، فقد ذكرت أن أورتاغوس ستزور بيروت ضمن وفد أمريكي برئاسة "صهيوني متطرف"، في ظل استمرار الجهود الأمريكية للتهدئة.

محاولات لاحتواء التوتر الداخلي

وتحدثت صحيفة "الأخبار" عن استمرار المساعي لتهدئة التوترات بين الرئيس ، جوزيف عون، وحزب الله. 

وذكرت الصحيفة أن لقاء جمع بين محمد رعد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله، وممثل عن الرئيس اللبناني، في محاولة لرأب الصدع الناتج عن اجتماع الحكومة الذي ناقش مسألة تسليم السلاح. وأكد رعد خلال اللقاء تمسك حزب الله بمواقفه ورفضه لقرار الحكومة.

لبنان حزب الله لإيران حزب الله وإيران لبنان وإسرائيل تل أبيب وبيروت وثيقة باراك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية

محمد الحباني: التنسيق المصري السعودي ركيزة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

القاهرة الإخبارية

اليونيفل: الوضع الأمني جنوب لبنان هش ونرصد خروقات يومية لاتفاق 1701

قطاع غزة

محمد الحباني: التنسيق المصري السعودي ركيزة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد