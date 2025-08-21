هجوم إسرائيلي جديد ضد لبنان.. وإصابة شخص بنيران جيش الاحتلال

أًُصيب أحد المواطنين اللبنانيين نتيجة استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة دير سريان – جنوب لبنان، وسط حالة من التوتر والاستنفار الأمني في المنطقة.

ومنذ ساعات قليلة، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنّت غارات على ما وصفه بـ”أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان”، شملت بنية تحتية، مخازن أسلحة، ومنصة إطلاق صواريخ.

وقال أدرعي: "وجود هذه المواقع يشكل خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان”، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد مستمر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.