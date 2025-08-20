أنصار حزب الله يعترضون دورية لليونيفل في دير سريان جنوب لبنان

أفادت مصادر لبنانية بأن عدد من أنصار حزب الله اعترضوا دورية لليونيفل في دير سريان جنوبي لبنان.

يأتي ذلك في ظل الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بِري لحزب الله اللبناني بضرورة التعاون مع الجيش اللبناني.

كما طالب نبيه بري حزب الله بدعم الحكومة للتمديد لليونيفيل.

وقال بري لحزب الله " لا فائدة من استخدام الشارع ".

فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق أن حصر سلاح حزب الله قرار لبناني وليس من شأن إيران، مضيفا أن أي تدخل خارجي في قرارتنا السيادية غير مسموح.

وقال عون في تصريحات لفضائية العربية، إنه لبنان أبلغت إيران أن العلاقات يجب أن تكون علاقة احترام، فهي دولة صديقة ولكن على قاعدة حفظ سيادة لبنان، مشيرا إلى أن رسالة بيروت لطهران واضحة وهي عدم التدخل في شؤوننا.

وأوضح الرئيس اللبناني أن الورقة الأمريكية تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد، وتحولت من أمريكية إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظاتنا، وتنفيذها سيكون وفقا لمبدأ خطوة مقابل خطوة.

وشدد الرئيس عون إلى أن التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا ضمن ورقة المبعوث الأمريكي توم برّاك، مثمنا موقف سوريا من الورقة الأمريكية.

ولفت إلى أن عدم الموافقة على ورقة برّاك يعني الاستمرار في الحرب مع إسرائيل، لا أحد سيأتي للدفاع عن لبنان إذا دخلنا في حروب لا تنتهي، موضحا أن لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة.

وأكد عون عدم تلقي أي تهديد لو رفضت لبنان الورقة الأمريكية، مبينا أن واشنطن أخبرت بيروت أن لبنان سيخرج من أجندتها إذا رفضت ورقة برّاك.