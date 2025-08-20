قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
أخبار العالم

أنصار حزب الله يعترضون دورية لليونيفل في دير سريان جنوب لبنان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت مصادر لبنانية بأن عدد من  أنصار حزب الله اعترضوا دورية لليونيفل في دير سريان جنوبي لبنان.

يأتي ذلك في ظل الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بِري لحزب الله اللبناني بضرورة التعاون مع الجيش اللبناني.

كما طالب نبيه بري حزب الله بدعم الحكومة للتمديد لليونيفيل.

وقال بري لحزب الله " لا فائدة من استخدام الشارع ".

فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق أن حصر سلاح حزب الله قرار لبناني وليس من شأن إيران، مضيفا أن أي تدخل خارجي في قرارتنا السيادية غير مسموح.

وقال عون في تصريحات لفضائية العربية، إنه لبنان أبلغت إيران أن العلاقات يجب أن تكون علاقة احترام، فهي دولة صديقة ولكن على قاعدة حفظ سيادة لبنان، مشيرا إلى أن رسالة بيروت لطهران واضحة وهي عدم التدخل في شؤوننا.

وأوضح الرئيس اللبناني أن الورقة الأمريكية تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد، وتحولت من أمريكية إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظاتنا، وتنفيذها سيكون وفقا لمبدأ خطوة مقابل خطوة.

وشدد الرئيس عون إلى أن التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا ضمن ورقة المبعوث الأمريكي توم برّاك، مثمنا موقف سوريا من الورقة الأمريكية.

ولفت إلى أن عدم الموافقة على ورقة برّاك يعني الاستمرار في الحرب مع إسرائيل، لا أحد سيأتي للدفاع عن لبنان إذا دخلنا في حروب لا تنتهي، موضحا أن لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة.

وأكد عون عدم تلقي أي تهديد لو رفضت لبنان الورقة الأمريكية، مبينا أن واشنطن أخبرت بيروت أن لبنان سيخرج من أجندتها إذا رفضت ورقة برّاك.

لبنان جنوب لبنان حزب الله اليونيفيل سلاح حزب الله جوزاف عون نبيه بري

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومستشار مفتي الجمهورية

إبراهيم نجم: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الإفتاء.. والفتوى تظل مهمة إنسانية معقدة

خلال فعاليات اليوم العالمي للعمل الإنساني .. العالم يُذكِّر بالإنسانية، وغزة تُحاصر وتُجوّع وتُحرم من أبسط ضروريات الحياة

اليوم العالمي للعمل الإنساني.. غزة تُحاصر وتجوع وتحرم من أبسط ضروريات الحياة

ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة

الجامع الأزهر: الإسلام يجمع بين صلاح الفرد والمجتمع

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

استون مارتن
استون مارتن
استون مارتن

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

