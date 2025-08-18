برلماني لبناني: تعقيدات سياسية ودينية تعرقل قرار تسليم سلاح حزب الله

قال نبيل بدر، عضو مجلس النواب اللبناني، إن المبادرة التي طرحها الموفد الأمريكي توم باراك تضمنت خطوات متبادلة بين لبنان وإسرائيل على مدى 120 يومًا، تبدأ بقرار نزع سلاح حزب الله، يقابله انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من خمس نقاط حدودية، ووقف عمليات الاغتيال والاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية.

أوضح بدر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجديد في المشهد هو قرار الدولة اللبنانية بضرورة تسليم سلاح حزب الله إلى مؤسسات الدولة، وهو ما بحثه براك في لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حيث أراد معرفة ما إذا كان الحزب موافقًا على هذه الخطوة أو أن الأمر بحاجة إلى وساطة إقليمية مباشرة مع إيران.

وأشار النائب اللبناني إلى أن حزب الله لم يوضح موقفه بعد، معتبرًا أن الأمر بالغ التعقيد نظرًا لارتباط سلاح الحزب بعقيدة «ولاية الفقيه» وسردية دينية تجعل من الصعب التخلي عنه بسهولة، مضيفًا أن السلاح لم يعد قادرًا على ردع إسرائيل أو تحرير الأراضي المحتلة، وبالتالي يبقى الخيار عبر الوساطة الدولية والمجتمع الدولي للضغط على تل أبيب.