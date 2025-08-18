قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
سلامة داود يؤم المصلين بصلاة الجنازة على رئيس هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال
كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور
رويترز: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة
قاتل أطفال.. طرد إسرائيلي من صالون حلاقة في أستراليا |شاهد
سيظل منهلا لطلاب العلم.. شيخ الأزهر ينعى عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق
خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة
بعد واقعة سائق «النقل الذكي».. ما عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة؟
رسميا.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري إلى ستاد السلام
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بعد انتشار فيديو مثير له
الأب الروحي لنتنياهو.. رئيس الكونجرس اليهودي العالمي يشن هجوما لاذعا على إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني لبناني: تعقيدات سياسية ودينية تعرقل قرار تسليم سلاح حزب الله

لبنان
لبنان
عادل نصار

قال نبيل بدر، عضو مجلس النواب اللبناني، إن المبادرة التي طرحها الموفد الأمريكي توم باراك تضمنت خطوات متبادلة بين لبنان وإسرائيل على مدى 120 يومًا، تبدأ بقرار نزع سلاح حزب الله، يقابله انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من خمس نقاط حدودية، ووقف عمليات الاغتيال والاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية.

أوضح بدر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجديد في المشهد هو قرار الدولة اللبنانية بضرورة تسليم سلاح حزب الله إلى مؤسسات الدولة، وهو ما بحثه براك في لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حيث أراد معرفة ما إذا كان الحزب موافقًا على هذه الخطوة أو أن الأمر بحاجة إلى وساطة إقليمية مباشرة مع إيران.

وأشار النائب اللبناني إلى أن حزب الله لم يوضح موقفه بعد، معتبرًا أن الأمر بالغ التعقيد نظرًا لارتباط سلاح الحزب بعقيدة «ولاية الفقيه» وسردية دينية تجعل من الصعب التخلي عنه بسهولة، مضيفًا أن السلاح لم يعد قادرًا على ردع إسرائيل أو تحرير الأراضي المحتلة، وبالتالي يبقى الخيار عبر الوساطة الدولية والمجتمع الدولي للضغط على تل أبيب.

النواب اللبناني إسرائيل الأراضي اللبنانية مجلس النواب اللبناني ردع إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار الدولار- صورة أرشيفية

أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الزمالك

رابطة الأندية تنقل مباراتين لـ الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس

الإسماعيلي

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان جلسة برلمانية لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمركز شباب الزهور

بالصور

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

استدعاء 14 ألف سيارة نيسان عالميًا بسبب عيب خطير

نيسان
نيسان
نيسان

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟
من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد