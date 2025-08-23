وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، أن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقا عاجلا في أعقاب فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن، مساء الجمعة، يشتبه بأنه يحمل مكونات عنقودية أو "انشطارية"، بعد أن تسبب سقوط شظاياه بأضرار مادية في أحد المنازل بمنطقة جينتون وسط إسرائيل.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الصاروخ تمكن من اختراق منظومة الاعتراض دون أن يتم التصدي له، فيما انفجرت أجزاء منه في فناء منزل سكني، ما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان، دون تسجيل إصابات بشرية.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن التحقيق الجاري يركز على عدة محاور، من بينها فحص إخفاق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وتحديد طبيعة الصاروخ وما إذا كان يحتوي على ذخائر عنقودية محظورة دوليا.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن خصائص الصاروخ تشبه تلك التي استخدمتها إيران خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو الماضي، حيث يعتقد أن بعض الصواريخ آنذاك كانت مزودة برؤوس انشطارية تطلق ذخائر فرعية صغيرة عند اقترابها من الهدف.

وفي سياق متصل، نشر القيادي الحوثي البارز نصر الدين عامر مقطع فيديو يظهر لحظة "تفكك" الصاروخ في السماء، مشيرا إلى أنه انقسم إلى عدة مقذوفات أثناء تحليقه فوق الأراضي المحتلة.