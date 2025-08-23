خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب

قال اللواء إبراهيم عثمان هلال الخبير الاستراتيجي ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا إننا نريد موقف على أرض الواقع ينفذ، ويجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط النزيه والنموذج الديمقراطي.

وأضاف اللواء إبراهيم هلال خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس غريبا، وذلك لأنه من قال إن المساحة التي يعيش فيها الإسرائيليين مساحة صغيرة، وهو من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأعطى الولاية الكاملة لإسرائيل على هضبة الجولان.

الحصول على تفويض

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يحاولون الحصول على تفويض مثل الجولان على الضفة الغربية وعلى غرب سوريا والجنوب اللبناني.

وأكد أن إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموافقة السياسة الأمريكية المتبعة في العالم.