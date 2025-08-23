الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن هناك العديد من المناطق التي تتعرض إلى الجوع الحاد، وتهديد لحياة الأطفال والمرضى والنساء الحوامل وكبار السن في قطاع غزة، وبالتالي عدد الوفيات يرتفع، واليوم تم تسجيل 8 حالات وفيات في القطاع بسبب المجاعة.

دخول المساعدات الإنسانية

وشدد الدكتور صلاح عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc على أن إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات الإنسانية، وسمحت فقط خلال 25 يوما بأقل من 2000 شاحنة للدخول، ومعظمها تم سرقته جراء الفوضى المقصودة التي تدفع بها دولة الاحتلال.

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل تعميق اجتياحه لما تبقى من قطاع غزة، بحيث يتمكن من فرص وقائع جديدة تسمح له باستكمال مشروعه.

وأضاف أنه حتى إذا ما جرت المفاوضات فإن نتنياهو أعلنها بشكل واضح بأنه سيستمر في بقاء سيطرة إسرائيل الأمنية على قطاع غزة، وبالتالي نحن أمام تعنت إسرائيل، ولابد أن يكون هناك ضغط وتدخل دولي حاسم، فضلا عن ضرورة وجود تحرك عربي إلى جوار الولايات المتحدة الأمريكية.

