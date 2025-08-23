قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

دعم حقوق الشعب الفلسطيني: نتنياهو تلقى صفعة من الأمم المتحدة بإعلان غزة منطقة مجاعة

نتنياهو
نتنياهو
محمد البدوي

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إننا أمام سيناريو هو الأسوأ والقائم في قطاع غزة، إلا إذا جرت تصورات تسمح بإعادة التفاوض، ومن بينها التحركات الداخلية الإسرائيلية وأيضاً رفع كلفة الاحتياج فيما يتعلق بقطاع غزة.

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc إلى أن إسرائيل بالأمس تلقت صفعة من الأمم المتحدة التي ذكرت الحقيقة.

إعلان قطاع غزة منطقة مجاعة

لافتا إلى أن تلك هي الحقيقة التي تأخرت بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، فكل سكان قطاع غزة باتوا مجوعين وإن كانوا بدرجات متفاوتة، ولكن أخطرها مدينة غزة والشمال هما المجاعة الكارثية.

 

غزة قطاع غزة الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي

