"العدل": إعلان المجاعة رسميا في غزة يتطلب زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب

أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن إعلان الأمم المتحدة رسميا دخول قطاع غزة في المجاعة، يضع دول العالم أجمع أمام مسئولياتها القانونية والإنسانية، بما يستلزم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإدخال مزيد من المساعدات لإنقاذ سكان غزة من الموت جوعا تحت وطأة الحصار الإسرائيلي، خاصة وأن هذا الإعلان يعد دليل قاطع على التعنت الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الجانب الإسرائيلي حاول مرارا إنكار المجاعة في غزة، لكن إعلان الأمم المتحدة جاء كاشفا لحجم الجرم الذي ترتكبه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع متعمد، لكن الشعب الفلسطيني الشجاع لا يزال متمسكا بأرضه وقضيته العادلة رغم ما قدمه من تضحيات.

وشدد أحمد بدره، على ضرورة الاستغلال الأمثل لإعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا في غزة، وزيادة الضغط السياسي الدولي على إسرائيل لوقف الحرب ودعم المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.