بعد تحرك البرلمان .. عقوبات رادعة للمتعديين على الأراضي الزراعية

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إصدار تكليفات واضحة وحاسمة للمحافظين على مستوى الجمهورية لشن حملات مكثفة ومختلفة لرصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي وأملاك الدولة لاتخاذ جميع الاجراءات لازالتها مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الحملات بمشاركة جميع المحافظين للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة حول هذا الملف.

عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.