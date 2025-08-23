روشتة برلمانية لزيادة حجم الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة

أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعزيز الصادرات يمثل حجر الزاوية في مستقبل الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا التوجه، لما يتيحه من فرص كبيرة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

وأشار" ملك" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى ضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجال التصنيع الغذائي لاستغلال المحاصيل الزراعية وزيادة القيمة المضافة عليها من خلال مراحل التصنيع ومضاعفة حجم التصدير الزراعى.

تجدر الاشارة إلى أن تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط وسياسات الحكومة لفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن الوزارة تستهدف تحقيق صادرات زراعية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الجاري، بالإضافة إلى إضافة 3 ملايين فدان جديدة خلال 3 سنوات.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً: “ما هي خطة الوزارة التفصيلية لتحقيق مستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية؟ وما هي المحاصيل الرئيسية التي ستعتمد عليها في تحقيق هذا الرقم؟ وهل هناك أسواق تصديرية جديدة تم فتحها مؤخرًا، وما حجمها المتوقع في هذه الخطة؟.