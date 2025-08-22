قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: 6.8 مليون طن حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن

شيماء مجدي

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والذي بلغ حوالي 6.8 مليون طن، وذلك بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

ووفقا للتقرير تتصدر الموالح المصرية الصادرات الزراعية المصرية، بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، والتي بلغت إجمالي الكمية التي تم تصديرها منها أكثر من 1.3 مليون طن، فيما يأتي في المركز الثالث محصول البصل الطازج والذي تجاوز إجمالي ما تم تصديره منه  246 ألف طن، كما تحتل الفاصوليا (الطازجة - الجافة) المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن بكمية تجاوزت 216 ألف طن، يليها العنب في المركز الخامس بكمية تجاوزت  175 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن من بين أهم الصادرات الزراعية المصرية التي تفوقت هذا الموسم، على الترتيب: البطاطا، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، المانجو، الفراولة الطازجة، الرمان، والجوافة.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان تلك الأرقام تعكس النمو المستمر في القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلا عن التزام الدولة المصرية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية، وجهود  فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية، وتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان وصول تلك المنتجات إلى مختلف دول العالم.
وأضاف وزير الزراعة ان الجهود المبذولة من المزارعين المنتجين والمصدرين والجهات الرقابية وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري، والمعامل المرجعية التابعة للوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، هي أساس هذا النجاح، مؤكدا على مواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد فاروق ان هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يعد مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المصري، حيث يساهم في زيادة العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى نجاح جهود فتح ثمان اسواق تصديرية جديده لمحاصيل: العنب والرمان والمانجو والبطاطس وتقاوي البطاطس والتي نجح الحجر الزراعي في النفاذ بها الى عدد من الاسواق العالمية الجديدة مثل جنوب افريقيا كوستاريكا واوزبكستان والهند و الفلبين، إضافة إلى شتلات الفراولة والتي تم النفاذ بها إلى دولتي البرازيل وبيرو في أمريكا اللاتينية.

واضاف أن تلك الطفرة في حجم الصادرات الزراعية يرجع الى اتباع احدث المعايير الدولية والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة وسمعه الصادرات المصرية بالاسواق العالمية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية لجميع دول العالم وإزالة أية معوقات قد تواجهها وبالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الاسواق التصديرية الجديدة امام المنتجات المصريه وأحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعي.

