رانيا المشاط: المؤسسات الدولية تدعم مصر وتمكن القطاع الخاص للاستثمار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إنه في نوفمبر 2022، خلال مؤتمر المناخ، كان التركيز على محور الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وسبل توفير التمويلات من المؤسسات الدولية لدعم هذه المشروعات. وأضافت الوزيرة أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات يمثل اليوم خطوة مهمة على هذا الطريق.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بـ الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مثل هذه المشروعات التنموية الهامة.

وأشارت المشاط إلى أن دور المؤسسات الدولية لا يقتصر على دعم الحكومة المصرية من خلال الموازنة والإصلاحات الهيكلية فقط، بل يشمل أيضًا حشد القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات. وأضافت أن كل هذه التفاصيل مذكورة في السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تم إطلاقها مع رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي توضح أهداف تمكين القطاع الخاص.