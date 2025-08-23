قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يوجه بضرورة بيع السلع الغذائية بالمنافذ بأسعار مخفضة للمواطنين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في جلسته رقم 315 ، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمنتفعي الهيئة وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام في مختلف المحافظات.


وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والمتابعة الدورية للزراعات، وأعمال الحصر، فضلا عن تنفيذ حملات المكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، مشددا على مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات فضلا عن تطوير الجمعيات الزراعية.

ووجه فاروق أيضا بمواصلة جهود الهيئة نحو زيادة عدد المنافذ لبيع السلع الغذائية من منتجات مشروعات الهيئة بأسعار مخفضة للمواطنين، بحيث تشمل تلك المنافذ الثابتة والمتنقلة جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة في خفض العبء عن كاهلهم.

ومن جهته استعرض المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه من توجيهات وزير الزراعة الخاصة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، لافتا إلى ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قد انهت عمليات حصر شاملة لجميع الأصول والممتلكات التابعة لها، حيث شمل هذا الحصر الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، ومآوي المكن، ومباني الأحكار على مستوى المديريات، بالإضافة إلى أراضي أملاك الدولة الخاصة.


واضاف أنه قد تمت عملية الحصر بدقة، حيث شملت تسجيل البيانات بالاسم، والرقم القومي، والناحية، والحوض، والجمعية، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، أصبحت لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الآن منظومة متكاملة لجميع أراضيها، مما يساهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة، كما استعرض أيضا جهود تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، والتي تجرى بالتوازي مع جهود الحصر، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة حقوق الدولة.


وخلال اجتماع المجلس تمت مناقشة موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الهيئة، كذلك تم الموافقة على تخصيص مساحات مختلفة بعدد من المحافظات، بهدف تنفيذ مشروعات خدمية حكومية مهمة، من بينها تخصيص مساحة بمركز المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، فضلا عن  كما تم تخصيص مساحة في محافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، فضلا عن مساحين بمحافظات الشرقية لصالح معهد ديني، ومركز شباب، فضلا عن مساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.

الزراعة وزير الزراعة الإصلاح الزراعي استرداد اراضي الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يستانف تدريباته غدا استعدادًا لمواجهة فاركو

محمد الشناوي

هاني رمزي يكشف موقف محمد الشناوي من المشاركة أمام غزل المحلة

الدرديري

الدردير:المقارنة بين زيزو وخوان ألفينا البرازيلي مبكرة جدا

بالصور

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد