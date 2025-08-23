قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
برلمان

برلماني يطالب بدعم المزارعين بالتدريب والتمويل لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية

أميرة خلف

أكد عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة سعت إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لضمان مطابقة الصادرات للمواصفات المطلوبة، بما يساهم في مضاعفة حجم الصادرات وزيادة العائدات الاقتصادية.


وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الدولة تكثف جهودها لمضاعفة الصادرات الزراعية من خلال التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة المنتجات، فضلًا عن تطوير منظومة الحجر الزراعي وتحديث البنية التحتية للتخزين والتعبئة.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة دعم المزارعين والمصدرين بالتدريب والتمويل لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، بما يضمن زيادة العائدات وتحقيق خطة الدولة لرفع تنافسية المنتجات الزراعية المصرية.


تجدر الاشارة إلى أن تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط وسياسات الحكومة لفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن الوزارة تستهدف تحقيق صادرات زراعية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الجاري، بالإضافة إلى إضافة 3 ملايين فدان جديدة خلال 3 سنوات.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً: “ما هي خطة الوزارة التفصيلية لتحقيق مستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية؟ وما هي المحاصيل الرئيسية التي ستعتمد عليها في تحقيق هذا الرقم؟ وهل هناك أسواق تصديرية جديدة تم فتحها مؤخرًا، وما حجمها المتوقع في هذه الخطة؟. 
 

