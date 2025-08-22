برلماني: الصادرات الزراعية نموذج للنجاح ويجب تعميم التجربة فى قطاعات الإنتاج

أعرب النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، عن اعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققته مصر في مجال الصادرات الزراعية، بعد وصولها إلى 6.8 مليون طن بزيادة واضحة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الطفرة تعكس نجاح القيادة السياسية في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.

وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن ما تحقق يعد نموذج عملي لكيفية تحويل التحديات إلى فرص، حيث استطاعت الدولة المصرية أن تضيف قيمة اقتصادية هائلة من خلال تطوير الزراعة الحديثة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة، والتوسع في فتح أسواق جديدة، حتى أصبحت المنتجات الزراعية المصرية تتصدر رفوف كبرى المتاجر العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما يميز هذا النجاح هو أنه لا يقتصر على محصول واحد، بل يشمل تنوعاً كبيراً بين الموالح والبطاطس والبصل والفاصوليا والعنب، بالإضافة إلى محاصيل موسمية أخرى مثل الفراولة والمانجو والرمان، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس مدى تطور البنية الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة طوال العام.

وأكد البلشي أن مردود هذه الصادرات لا يقتصر على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وإنما يمتد إلى خلق آلاف فرص العمل، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي مثل النقل والتخزين والتعبئة والتغليف، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن.