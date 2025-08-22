برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا ضخمة لتوظيف التقنيات الحديثة في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز الشمول المالي والخدمات الذكية بما يواكب متطلبات المستقبل.

كما أوضحت «الكسان» في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن

التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في خطط التنمية المستدامة بالقارة، مؤكدة أن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة يحدث طفرة حقيقية في معدلات النمو الاقتصادي.



كما شددت عضو النواب على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ، لتوفير التمويل والدعم الفني، لافتة إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز هذا التعاون من خلال المبادرات الإقليمية والمشروعات المشتركة التي تهدف لتمكين الشباب والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

جاء ذلك بعد أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها جامعة الأمم المتحدة UNU ضمن فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، حول «الحوكمة في العصر الرقمي: دروس لقارة أفريقيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ومسئولي الحكومة اليابانية ودول القارة والأمم المتحدة.



وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تسخير أفريقيا التقنيات الحديثة في تحقيق أجندتها التنموية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة دافعة تعيد تشكيل نماذج التنمية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، وفي الوقت نفسه تطرح تحديات عميقة تستدعي حوكمة فعّالة وتعاونا دوليا.