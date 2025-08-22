برلماني: تحولنا من استيراد الزبيب للتصدير.. ونستهدف 20 ألف طن خلال 2025

قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب إن مصر كانت تعتمد على استيراد الزبيب من إيران وباكستان والهند والصين، مشيرًا إلى أرقام دقيقة: «إحنا في سنة 2021 مصر كانت بتستورد 12 ألف طن، وفي 2022 كنا نستورد أكثر من 5 آلاف طن، بتكلفة 36 مليون دولار للمزارع بتاع برا، دلوقتي وصلنا إننا سنة 2023 صدرنا 3 آلاف طن زبيب، وسنة 2024 صدرنا 9 آلاف طن، مستهدفين في 2025 نوصل من 15 إلى 20 ألف طن».

دول المغرب العربي وأفريقيا

وأضاف عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن صادرات الزبيب الآن تشمل دول المغرب العربي وأفريقيا مثل السودان وكينيا، مع التركيز على الأصناف العالية الجودة.

نقص المصانع والمناطق اللوجستية

مشيرًا إلى أن أكبر التحديات تكمن في نقص المصانع والمناطق اللوجستية، خاصة في مركز السنطة بمحافظة الغربية حيث يوجد أكثر من 110 مصنع صغير.