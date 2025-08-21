كامل الوزير يرد عن المنتقدين لإنشاء مصنع للزبيب : هو عيب ولا حرام

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعات الزراعية، مشددًا على أن الكتان والزبيب من المحاصيل والصناعات الواعدة التي يجب إعادة الاعتبار لها.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن مصر كانت تمتلك صروحًا صناعية كبرى لإنتاج الكتان، أبرزها مصنع شبرا ملك الذي تعرض للاحتراق مؤخرًا، ما يفرض ضرورة التحرك لإنشاء مصانع حديثة تعيد لهذه الصناعة مكانتها.

وأشار إلى أن مصر تنتج كميات كبيرة من الكتان، إلا أنه يتم تصديره خامًا دون الاستفادة من القيمة المضافة للتصنيع المحلي، موضحًا أن الصناعة في السابق كانت تشمل دمج الكتان مع الأقطان أو البوليستر لإنتاج منتجات عالية الجودة، لكن توقف المصانع أدى إلى خسارة هذه الميزة.

صناعة الزبيب

وفيما يخص صناعة الزبيب، أوضح الوزير أنه استقبل وفدًا من المزارعين وقيادات وزارة الزراعة، حيث طالبوا بإنشاء مصنع متطور في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل النوبارية والمنيا، خاصة أن المصنع الحالي في السنطة بالغربية بدائي ولا يواكب متطلبات السوق.

تلبية احتياجات السوق المحلي

وكشف الوزير عن توجيهه بإنشاء مصنع حديث للزبيب بمعايير عالمية، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض بجودة عالية وسعر تنافسي، مؤكدًا أن الهدف هو تشغيل المزيد من العمالة وزيادة العائد من العملة الصعبة.

ورد الوزير على الأصوات المنتقدة لفكرة إنشاء مصانع الزبيب، قائلاً: هذه صناعة غذائية مطلوبة عالميًا، وليست عيبًا أو محظورة.. هو الزبيب عيب ولا حرام؟، داعيًا إلى منح الحكومة الفرصة لتنفيذ خططها بدلًا من الانتقادات غير المبنية على معلومات.