ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري
المستشار محمود فوزي: القيادة السياسية تقف مع المواطن البسيط في مختلف القطاعات
وزير الشؤون النيابية: الدورة التشريعية الأخيرة شهدت زخمًا غير مسبوق في القوانين المؤثرة اجتماعيًا
إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات
ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية
بكلمات مؤثرة عن والده | شاهد دموع نجل شهيد محطة وقود العاشر يوم زفافه
مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
قرار عاجل بشأن 13 فتاة بينهن أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بالنزهة
تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء
السعودية تستنكر استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان
كامل الوزير يرد عن المنتقدين لإنشاء مصنع للزبيب : هو عيب ولا حرام
قمة نيوم تفتح آفاقا جديدة.. شراكات مصرية سعودية في التكنولوجيا والنقل والطاقة
كامل الوزير يرد عن المنتقدين لإنشاء مصنع للزبيب : هو عيب ولا حرام

كريم محمد

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعات الزراعية، مشددًا على أن الكتان والزبيب من المحاصيل والصناعات الواعدة التي يجب إعادة الاعتبار لها.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن مصر كانت تمتلك صروحًا صناعية كبرى لإنتاج الكتان، أبرزها مصنع شبرا ملك الذي تعرض للاحتراق مؤخرًا، ما يفرض ضرورة التحرك لإنشاء مصانع حديثة تعيد لهذه الصناعة مكانتها.

وأشار إلى أن مصر تنتج كميات كبيرة من الكتان، إلا أنه يتم تصديره خامًا دون الاستفادة من القيمة المضافة للتصنيع المحلي، موضحًا أن الصناعة في السابق كانت تشمل دمج الكتان مع الأقطان أو البوليستر لإنتاج منتجات عالية الجودة، لكن توقف المصانع أدى إلى خسارة هذه الميزة.

صناعة الزبيب

وفيما يخص صناعة الزبيب، أوضح الوزير أنه استقبل وفدًا من المزارعين وقيادات وزارة الزراعة، حيث طالبوا بإنشاء مصنع متطور في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل النوبارية والمنيا، خاصة أن المصنع الحالي في السنطة بالغربية بدائي ولا يواكب متطلبات السوق.

تلبية احتياجات السوق المحلي

وكشف الوزير عن توجيهه بإنشاء مصنع حديث للزبيب بمعايير عالمية، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض بجودة عالية وسعر تنافسي، مؤكدًا أن الهدف هو تشغيل المزيد من العمالة وزيادة العائد من العملة الصعبة.

ورد الوزير على الأصوات المنتقدة لفكرة إنشاء مصانع الزبيب، قائلاً: هذه صناعة غذائية مطلوبة عالميًا، وليست عيبًا أو محظورة.. هو الزبيب عيب ولا حرام؟، داعيًا إلى منح الحكومة الفرصة لتنفيذ خططها بدلًا من الانتقادات غير المبنية على معلومات.

