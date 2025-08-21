وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه نامل في انتاج مصنع للعنب والزبيب، بالتعاون مع وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن المزارعين طالبوا بوجود مصنع على مستوى عالي، ووافقت على ذلك.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه لو تم إنشاء مصنع للزبيب ستحصل الدولة على إحتياجاتها وسيعمل على توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى أنه لو تم التصدير سيكون هناك دخول للعملة الأجنبية للدولة المصرية.



وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هدفنا توفير فرص عمل متعددة للشباب، والعمل على إحياء الصناعات الوطنية.