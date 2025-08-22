قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: التدريب الجيد والشراكات أبرز حلول التحول الرقمي في أفريقيا

أميرة خلف

أيد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات 
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تسخير أفريقيا للتقنيات الحديثة في تحقيق أجندتها التنموية، مؤكدا أن  أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لم يعد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التحديات العالمية .


وأشار «الشوربجي» في تصريح لموقع " صدى البلد " إلى أن هناك بهض التحديات التي تواجه القارة الافريقية لتطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة، كنقص الكفاءات المؤهلة وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل ، موضحا أن حلها يتمثل في تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات التقنية للشباب، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشدد عضو النواب على أهمية تبني سياسات مرنة وتشريعات تحمي البيانات وتدعم الابتكار، بما يضمن استدامة التحول الرقمي وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.


جاء ذلك بعد أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها جامعة الأمم المتحدة UNU ضمن فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، حول «الحوكمة في العصر الرقمي: دروس لقارة أفريقيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ومسئولي الحكومة اليابانية ودول القارة والأمم المتحدة.


وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تسخير أفريقيا التقنيات الحديثة في تحقيق أجندتها التنموية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة دافعة تعيد تشكيل نماذج التنمية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، وفي الوقت نفسه تطرح تحديات عميقة تستدعي حوكمة فعّالة وتعاوناً دولياً .

