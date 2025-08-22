قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
برلمان

المشاط: الابتكار سلاح أفريقيا للتنمية.. والنواب: التحول الرقمي بوابة نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات

أميرة خلف
  • وزيرة التخطيط: الذكاء الاصطناعي قوة دافعة تعيد تشكيل نماذج التنمية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو
  • برلماني: التدريب الجيد والشراكات أبرز الحلول لمواجهة تحديات التحول الرقمي في أفريقيا
  • برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها جامعة الأمم المتحدة UNU ضمن فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، حول «الحوكمة في العصر الرقمي: دروس لقارة أفريقيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ومسئولي الحكومة اليابانية ودول القارة والأمم المتحدة.


وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تسخير أفريقيا التقنيات الحديثة في تحقيق أجندتها التنموية، مؤكدة
أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة دافعة تعيد تشكيل نماذج التنمية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، وفي الوقت نفسه تطرح تحديات عميقة تستدعي حوكمة فعّالة وتعاوناً دولياً .

في هذا الصدد، أيد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تسخير أفريقيا للتقنيات الحديثة في تحقيق أجندتها التنموية، مؤكدا أن  أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لم يعد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التحديات العالمية .


وأشار «الشوربجي» في تصريح لموقع " صدى البلد " إلى أن هناك بهض التحديات التي تواجه القارة الافريقية لتطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة، كنقص الكفاءات المؤهلة وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل ، موضحا أن حلها يتمثل في 
تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات التقنية للشباب، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشدد عضو النواب على أهمية تبني سياسات مرنة وتشريعات تحمي البيانات وتدعم الابتكار، بما يضمن استدامة التحول الرقمي وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن  القارة الأفريقية تمتلك فرصًا ضخمة لتوظيف التقنيات الحديثة في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز الشمول المالي والخدمات الذكية بما يواكب متطلبات المستقبل.

كما أوضحت «الكسان» في تصريح لموقع " صدى البلد " أن 
التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في خطط التنمية المستدامة بالقارة، مؤكدة أن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة  يحدث طفرة حقيقية في معدلات النمو الاقتصادي .


كما شددت عضو النواب على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ، لتوفير التمويل والدعم الفني، لافتة إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز هذا التعاون من خلال المبادرات الإقليمية والمشروعات المشتركة التي تهدف لتمكين الشباب والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط جامعة الأمم المتحدة الذكاء الاصطناعي

