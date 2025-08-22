تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المدارس المصرية اليابانية العام الدراسي القادم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : فقد تم إعداد منهج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وفق أحدث مخرجات التعليم المعتمدة من وزارة التعليم اليابانية لمدارسها

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يركز مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على التطبيق العملي بعد تقديم المعلومة، ويولي اهتمامًا خاصًا بتعليم البرمجة من خلال برمجة الألعاب الإلكترونية، بما يطور مهارات الطلاب وصولاً إلى تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي

وعلى جانب آخر ، شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ورشة عمل موسعة مع شركة يابانية حول إدخال مناهج جديدة في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وذلك بحضور السيد تسوني ايشي رئيس الشركة، ومجموعة العمل المسؤولة عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم بمدينة طوكيو عاصمة دولة اليايان.



وقد تناولت ورشة العمل بحث سبل التعاون مع المدارس المصرية اليابانية، حيث تمت مناقشة تدريس مادة البرمجة العام الدراسي المقبل، إضافة إلى تفعيل أنشطة رياضيات خاصة ضمن الأنشطة اليابانية بالمدارس، بهدف تعزيز قدرات الطلاب في مادة الرياضيات ومعالجة جوانب الضعف، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه البرامج ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

وكان قد أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إدخال مادة البرمجة لطلاب المدارس المصرية اليابانية يأتي في إطار خطة التوسع في مسارات تدريس البرمجة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المادة التعليمية المُقدمة من الجانب الياباني في مادة البرمجة ، تتميز بالسير وفقاً لمنهج محدد وواضح، كما تنقسم إلى مستويات من مبتدئ ثم متوسط ومتقدم.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التوسع في المدارس اليابانية، مُوضحاً أن عدد تلك المدارس سيصل إلى 70 مدرسة ببداية العام الأكاديمي 2025/2026