الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
بكري: لن نقبل أبدا التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تحت راية حرية الرأي
ذكرى وفاة الشيخ المراغي.. عالم رباني أفنى حياته لخدمة الدين وتطوير الأزهر
استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشله في فرض عقوبات ضد إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان

عامر الشوربجي
عامر الشوربجي
محمد البدوي

قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك فرص كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة عالميًا إذا توفرت البنية الأساسية المناسبة والدعم اللوجستي.

صناعة الزبيب

وأضاف عامر الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن مصر تعمل في صناعة الزبيب منذ الثمانينيات.

وأوضح: «إحنا ناس شغالين من غير بنية أساسية، وصناعة الزبيب دي من التمانينيات، من ساعة ما روحنا الصحرا، ناس كبيرة أكبر مننا بدأت فيها».

استيراد الزبيب

ولفت “الشوربجي” إلى أن مصر كانت تعتمد على استيراد الزبيب من إيران وباكستان والهند والصين.

الزبيب صناعة الزبيب الزبيب والكتان الصناعة المصرية الدعم اللوجستي البنية الأساسية

