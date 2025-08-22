برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان

قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك فرص كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة عالميًا إذا توفرت البنية الأساسية المناسبة والدعم اللوجستي.

صناعة الزبيب

وأضاف عامر الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن مصر تعمل في صناعة الزبيب منذ الثمانينيات.

وأوضح: «إحنا ناس شغالين من غير بنية أساسية، وصناعة الزبيب دي من التمانينيات، من ساعة ما روحنا الصحرا، ناس كبيرة أكبر مننا بدأت فيها».

استيراد الزبيب

ولفت “الشوربجي” إلى أن مصر كانت تعتمد على استيراد الزبيب من إيران وباكستان والهند والصين.