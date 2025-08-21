سؤال فى النواب حول فتح أسواق عالمية جديدة لمضاعفة الصادرات الزراعية

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط وسياسات الحكومة لفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن الوزارة تستهدف تحقيق صادرات زراعية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الجاري، بالإضافة إلى إضافة 3 ملايين فدان جديدة خلال 3 سنوات.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً: “ما هي خطة الوزارة التفصيلية لتحقيق مستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية؟ وما هي المحاصيل الرئيسية التي ستعتمد عليها في تحقيق هذا الرقم؟ وهل هناك أسواق تصديرية جديدة تم فتحها مؤخرًا، وما حجمها المتوقع في هذه الخطة؟ وما مصادر توفير المياه اللازمة للتوسع الزراعي المستهدف بإضافة 3 ملايين فدان، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية؟ وما هى سياسات الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الزراعى ومواجهة المشكلات التى تواجه المزارع المصرى؟”.

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً: “هل هناك دراسات جدوى واضحة حول جدوى التوسع الزراعي في ضوء التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وكيف ستنعكس هذه الخطة على المزارع المصري البسيط من حيث الدخل وفرص التصدير المباشر لمحاصيله؟”.

وأكد ضرورة إعطاء أكبر اهتمام من الحكومة لتوعية المزارعين بأهم الزراعات والمحاصيل الزراعية التى يمكن تصديرها للخارج، من خلال توفير المعلومات أمام المزارعين باحتياجات الأسواق العالمية والعربية والأفريقية للمحاصيل الزراعية المصرية.