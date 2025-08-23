برلماني: حملات الإخوان ضد السفارات المصرية بالخارج باءت بالفشل

أعرب النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته واستنكاره الشديدين للحملات المشبوهة التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية ضد السفارات المصرية بالخارج، مؤكداً أن هذه التحركات البائسة لا تعكس سوى إفلاس الجماعة وفقدانها لأي تأثير شعبي أو سياسي.

وأشار مهران، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بقوة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وأن ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية ما هي إلا محاولات يائسة للتشويش على إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن السفارات المصرية بالخارج تُمثل واجهة مشرفة للدولة المصرية، وتقوم بدور وطني ودبلوماسي في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالح الوطن، وأن أي استهداف لها هو استهداف مباشر لمصر وسيادتها.

وأكد مهران، أن هذه الحملات لن تنال من وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية، بل تزيده إصراراً على مواجهة الإرهاب ودحر كل محاولاته اليائسة.

ودعا النائب علي مهران، المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة هذه الجماعة الإرهابية، وضرورة التصدي لمحاولاتها التي تهدف إلى نشر الفوضى والتشويه، مؤكداً أن مصر ستظل قوية وآمنة بوعي شعبها ومؤسساتها الوطنية.