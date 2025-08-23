قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم
وزير خارجية النرويج: غزة تعاني من مجاعة قاتلة وكارثة إنسانية هائلة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
الاحتلال الإسرائيلي يصدر 60 ألف أمر تجنيد ضمن عملية "عربات جدعون 2"
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
تكساس تعتمد خريطة انتخابية تهدف لإحكام قبضة ترامب على الكونجرس
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
ليلة نارية.. روسيا تمطر أوكرانيا بالطائرات المسيرة من 4 اتجاهات
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
برلمان

برلماني: حملات الإخوان ضد السفارات المصرية بالخارج باءت بالفشل

علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أعرب النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته واستنكاره الشديدين للحملات المشبوهة التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية ضد السفارات المصرية بالخارج، مؤكداً أن هذه التحركات البائسة لا تعكس سوى إفلاس الجماعة وفقدانها لأي تأثير شعبي أو سياسي.

وأشار مهران،  إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بقوة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وأن ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية ما هي إلا محاولات يائسة للتشويش على إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن السفارات المصرية بالخارج تُمثل واجهة مشرفة للدولة المصرية، وتقوم بدور وطني ودبلوماسي في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالح الوطن، وأن أي استهداف لها هو استهداف مباشر لمصر وسيادتها.

وأكد مهران، أن هذه الحملات لن تنال من وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية، بل تزيده إصراراً على مواجهة الإرهاب ودحر كل محاولاته اليائسة.

ودعا النائب علي مهران، المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة هذه الجماعة الإرهابية، وضرورة التصدي لمحاولاتها التي تهدف إلى نشر الفوضى والتشويه، مؤكداً أن مصر ستظل قوية وآمنة بوعي شعبها ومؤسساتها الوطنية.

مجلس الشيوخ جماعة الإخوان الإرهابية السفارات المصرية علي مهران

