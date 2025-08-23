مستشار بكلية القادة والأركان: خطة نتنياهو لاحتلال غزة فاشلة

علق اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال أسامة كبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأمم المتحدة تقر رسميا أن قطاع غزة به مجاعة".

وتابع أسامة كبير:" نتنياهو يخطط لعربات جدعون 2 في قطاع غزة ويبدو أن رئيس أركان الاحتلال يفتقد للخبرة العسكرية ".

وأكمل أسامة كبير :" خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة فاشلة قبل أن تبدأ ".

ولفت أسامة كبير :" نتنياهو على حافة الهاوية ونتيناهو سيخسر في غزة إذا قرر احتلال مدينة غزة وجيش الاحتلال به تزايد في حالات قتل النفس وحالات هروب لمجندين ".