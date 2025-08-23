قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح تكتب: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟
فاجعة أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
أبل تلجأ لمنافستها جوجل لإنقاذ سيري وتطويره بذكاء Gemini الاصطناعي
زي الفُلّ.. حسام حبيب ينفي تعرض شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية| خاص
مستشار بكلية القادة: لدينا مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا
قرار عاجل.. الكشف عن سبب الكارثة الأول في غرق فتيات أبو تلات
مستشار بكلية القادة والأركان: خطة نتنياهو لاحتلال غزة فاشلة
الداخلية يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز على ديروط
حادث غرق أبو تلات.. مفاجآت بشأن الأكاديمية المنظمة للرحلة وضبط المديرة منذ أيام
أحمد موسى: مناورات النجم الساطع بين مصر وأمريكا من أكبر التدريبات بالشرق الأوسط
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025
بالأسماء.. المصابات في حادث غرق فتيات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية
توك شو

مستشار بكلية القادة والأركان: خطة نتنياهو لاحتلال غزة فاشلة

غزة
غزة
هاني حسين

علق اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وقال أسامة كبير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الأمم المتحدة تقر رسميا أن قطاع غزة به مجاعة".  

وتابع أسامة كبير:" نتنياهو يخطط لعربات جدعون 2 في قطاع غزة  ويبدو أن رئيس أركان الاحتلال يفتقد للخبرة العسكرية ".

وأكمل أسامة كبير :" خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة فاشلة  قبل أن تبدأ ".

ولفت أسامة كبير :" نتنياهو على حافة الهاوية  ونتيناهو سيخسر في غزة إذا قرر احتلال مدينة غزة وجيش الاحتلال به تزايد في حالات قتل النفس وحالات هروب لمجندين ". 

غزة قطاع غزة الاحتلال فلسطين اخبار التوك شو جيش الاحتلال

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

جامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم قوافل تنموية ومبادرات مجتمعية لتحقيق رؤية مصر 2030

وزير النقل

يقظة وشجاعة.. وزير النقل يكرم عامل مزلقان السادات لإنقاذه حياة شاب

أيمن الجميل

أيمن الجميل: مجتمع الأعمال يشهد طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل التيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي

بالصور

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي
أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

