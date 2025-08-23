قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد الصحافي خالد المدهون برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، يوم السبت، استشهاد الصحافي خالد المدهون، مصور تلفزيون فلسطين، بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته للأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة.

وفي بيان نعت فيه الزميل الشهيد، أكدت النقابة أن المدهون "ارتقى خلال أدائه واجبه المهني، في استهداف مباشر من قبل الاحتلال في محاولة واضحة لإسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة".

وأضافت النقابة أن "استهداف الصحافيين يعد جريمة مستمرة ترتكبها قوات الاحتلال، ضمن سياسة ممنهجة للتعتيم الإعلامي"، لكنها شددت على أن ذلك "لن يثني الصحافيين الفلسطينيين عن مواصلة رسالتهم رغم المخاطر الجسيمة".

وباستشهاد المدهون، ارتفع عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين قضوا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 240 صحافيا، وفق إحصائية رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، كان قد أعلن الثلاثاء الماضي أن عدد شهداء الصحافة بلغ 239، بعد استشهاد الصحافي إسلام الكومي.

وفي 10 أغسطس الجاري، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للصحافيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 إعلاميين، بينهم 5 من قناة "الجزيرة"، هم: أنس الشريف، محمد قريقع، المصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، والمساعد محمد نوفل، إلى جانب الصحافي محمد الخالدي.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف الصحافيين داخل القطاع، سواء عبر القصف أو الاعتقال أو التهديد، في تحد واضح للتحذيرات الدولية، في حين يرى مراقبون أن هذا الاستهداف يأتي ضمن مساع إسرائيلية لإسكات التغطية الإعلامية التي تفضح ما يجري من جرائم على الأرض.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، عدوانا واسعا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 157 ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم أزمة المجاعة التي أودت بحياة 281 شخصاً، بينهم 114 طفلاً.

نقابة الصحافيين الفلسطينيين الصحافيين الفلسطينيين استشهاد الصحافي خالد المدهون تلفزيون فلسطين استهداف الصحافيين قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

جثة

كواليس قتل شاب لشقيقه في الحوامدية

حادث انقلاب

القبض على سائقين تسببا في سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب

المتهمة

تتعاطى آيس وتنشر الرذيلة| الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديدة.. فيديو

بالصور

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد