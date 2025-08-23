استشهاد الصحافي خالد المدهون برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة

أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، يوم السبت، استشهاد الصحافي خالد المدهون، مصور تلفزيون فلسطين، بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته للأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة.

وفي بيان نعت فيه الزميل الشهيد، أكدت النقابة أن المدهون "ارتقى خلال أدائه واجبه المهني، في استهداف مباشر من قبل الاحتلال في محاولة واضحة لإسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة".

وأضافت النقابة أن "استهداف الصحافيين يعد جريمة مستمرة ترتكبها قوات الاحتلال، ضمن سياسة ممنهجة للتعتيم الإعلامي"، لكنها شددت على أن ذلك "لن يثني الصحافيين الفلسطينيين عن مواصلة رسالتهم رغم المخاطر الجسيمة".

وباستشهاد المدهون، ارتفع عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين قضوا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 240 صحافيا، وفق إحصائية رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، كان قد أعلن الثلاثاء الماضي أن عدد شهداء الصحافة بلغ 239، بعد استشهاد الصحافي إسلام الكومي.

وفي 10 أغسطس الجاري، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للصحافيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 إعلاميين، بينهم 5 من قناة "الجزيرة"، هم: أنس الشريف، محمد قريقع، المصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، والمساعد محمد نوفل، إلى جانب الصحافي محمد الخالدي.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف الصحافيين داخل القطاع، سواء عبر القصف أو الاعتقال أو التهديد، في تحد واضح للتحذيرات الدولية، في حين يرى مراقبون أن هذا الاستهداف يأتي ضمن مساع إسرائيلية لإسكات التغطية الإعلامية التي تفضح ما يجري من جرائم على الأرض.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، عدوانا واسعا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 157 ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم أزمة المجاعة التي أودت بحياة 281 شخصاً، بينهم 114 طفلاً.