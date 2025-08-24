وزير الصحة: الدولة تحملت 500 مليون دولار تكلفة علاج الأشقاء الفلسطينيين |فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن الدولة المصرية تحملت سواء في المساعدات الإنسانية أكثر من 75% من العابرة لقطاع غزة، كما أن 95% من المصابين الذين أصيبوا خلال الـ22 شهر الماضية تحملتهم مصر بالمجان تماما.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» والمذاع عبر قناة «المحور» إلى أن الدولة المصرية تعلم كيف تقف بجوار أشقاؤها، وتعلم كيف لا تزايد في وقت الشدائد، لأن وقت المحن ليست الدولة المصرية التي تتاجر بقضايا أو بمنّ حسب التكلفة.

التكلفة طبقا للمؤسسات الدولية

وأشار إلى أن التكلفة طبقا للمؤسسات الدولية التي قيمت حجمها تقرب من 500 مليون دولار، وكل ذلك كان يتم من داخل الموازنة وبتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة شبه يومية على ما يتم، لكن ذلك هو قدر مصر ونبلها سواء قيادة أو شعبا أو حتى حكومة بأنها لا تتاجر ولا تزايد كما يزايد كثير من الناس.