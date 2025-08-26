قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي

هجوم مجمع ناصر الطبي
هجوم مجمع ناصر الطبي
القسم الخارجي

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن التحقيق الأولي في الهجوم على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي أسفر عن مقتل صحفيين، أظهر وجود كاميرا مزعومة "وضعتها حماس" في المنطقة المستهدفة، فيما لم يُعتبر الصحفيون من ضمن أهداف الضربة، رويترز.

بحسب البيان العسكري، رصدت القوات الأردنية وجود كاميرا في محيط مجمع ناصر الطبي تُستخدم لمراقبة تحركات الجنود الإسرائيليين، مما استدعى استهداف هذا الموقع. 



وفي ذات السياق، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الخمسة صحفيين الذين قتلوا كانوا من المدنيين ولم يُشتبه في أنهم مسلحون أو أهداف عسكرية، مما يؤكد أن الهجوم لم يكن موجهًا إليهم 

وصف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادث بأنه "حادث مأساوي" تم التحقيق فيه على وجه السرعة 

ومن ناحية أخرى، أكّد المتحدث باسم الجيش، العميد أفيي دفرين، أن القوات لا تستهدف المدنيين عمدًا، وأنها تبذل كل جهد لتجنب أضرار بشرية أثناء حماية جنودها 

أثار الهجوم، الذي شابه ضربة ثانية - المعروفة بـ"الهجوم المزدوج" - توترًا واسعًا على الصعيد الدولي. فقد دعت الأمم المتحدة إلى مساءلة إسرائيل، فيما وصف الاتحاد الأوروبي الهجوم بأنه "غير مقبول"، وطالب بضمانات حماية المدنيين والصحفيين، وفقا لـ ذا جارديان.

ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة، حيث باتت الحرب الجارية واحدة من الأكثر دموية للعاملين في الإعلام. وتثير مثل هذه الوقائع تساؤلات حول مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة تفعيل آليات التحقيق والمساءلة الحقيقية.

وأظهر التحقيق الإسرائيلي الأولي أن الجيش استهدف كاميرا رُفِعت في محيط مجمع ناصر الطبي، مدعياً أن الصحفيين الذين قتلوا كانوا مدنيين غير مستهدفين. في المقابل، أثارت هذه الحادثة انتقادات دولية وإجراءات دبلوماسية ضاغطة، وفقًا لما جاء في بيانات الأونروا، الاتحاد الأوروبي وبيانات محلية.

الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي خان يونس مقتل صحفيين حماس القوات الأردنية الجنود الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات

أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

بوستر مسلسل وتر حساس ٢

قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

رنا رئيس

بفستان مكشوف الظهر ..رنا رئيس تستعرض أنوثتها عبر انستجرام

الفنان محمد التاجي

محمد التاجي لصدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد شخص انتحل شخصيتي

بالصور

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

ضبط 25 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد