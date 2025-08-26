الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن التحقيق الأولي في الهجوم على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي أسفر عن مقتل صحفيين، أظهر وجود كاميرا مزعومة "وضعتها حماس" في المنطقة المستهدفة، فيما لم يُعتبر الصحفيون من ضمن أهداف الضربة، رويترز.

بحسب البيان العسكري، رصدت القوات الأردنية وجود كاميرا في محيط مجمع ناصر الطبي تُستخدم لمراقبة تحركات الجنود الإسرائيليين، مما استدعى استهداف هذا الموقع.

وفي ذات السياق، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الخمسة صحفيين الذين قتلوا كانوا من المدنيين ولم يُشتبه في أنهم مسلحون أو أهداف عسكرية، مما يؤكد أن الهجوم لم يكن موجهًا إليهم

وصف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادث بأنه "حادث مأساوي" تم التحقيق فيه على وجه السرعة

ومن ناحية أخرى، أكّد المتحدث باسم الجيش، العميد أفيي دفرين، أن القوات لا تستهدف المدنيين عمدًا، وأنها تبذل كل جهد لتجنب أضرار بشرية أثناء حماية جنودها

أثار الهجوم، الذي شابه ضربة ثانية - المعروفة بـ"الهجوم المزدوج" - توترًا واسعًا على الصعيد الدولي. فقد دعت الأمم المتحدة إلى مساءلة إسرائيل، فيما وصف الاتحاد الأوروبي الهجوم بأنه "غير مقبول"، وطالب بضمانات حماية المدنيين والصحفيين، وفقا لـ ذا جارديان.

ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة، حيث باتت الحرب الجارية واحدة من الأكثر دموية للعاملين في الإعلام. وتثير مثل هذه الوقائع تساؤلات حول مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة تفعيل آليات التحقيق والمساءلة الحقيقية.

