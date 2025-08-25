ألمانيا تعرب عن صدمتها من الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي

أعربت وزارة الخارجية الألمانية "عن صدمتها" لاستشهاد عدد من الصحفيين وعمال الإنقاذ ومدنيين آخرين في غارة جوية إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، داعية إلى التحقيق في هذا الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن "عمل الصحفيين أساسي لنقل صورة عن الواقع المدمر للحرب في غزة"، مشيرة إلى أنها طالبت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا بمنح الصحفيين "حق الوصول وتوفير الحماية لهم في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موعد النهاية الحاسمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 22 شهرا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيكون لدينا نهاية جيدة وحاسمة، وتوجد حاليا دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن إنهاء حرب غزة".

وأضاف ترامب أنه يجب أن يتوقف ما يحدث لكن الناس لا يمكنهم نسيان 7 أكتوبر، وأتعامل مع نتنياهو كثيرا وحققنا نجاحا باهرا في إيران حيث قضينا على تهديدها النووي.

وانتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، الذي تسبب في استشهاد 20 فلسطينيا بينهم صحفيين.

وقال ترامب "لست راضيا عنها.. لا أريد أن أراها.. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا... الكابوس".