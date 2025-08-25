البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل

أعلنت البرازيل رفضها اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، غالي داجان، الذي كان يشغل سابقًا منصب السفير لدى كولومبيا؛ مما ترك موقع السفير الإسرائيلي في برازيليا شاغرًا حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار، في سياق توتر دبلوماسي متواصل بين البلدين، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ويعكس هذا الرفض، تراجعًا جديدًا في العلاقات البرازيلية الإسرائيلية، خاصة بعد أن وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، العام الماضي، ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، واعتبر التصرف معادٍ لليهود، ما دفع البرازيل لسحب سفيرها من إسرائيل ورفض استقبال سفير جديد للاحتلال.