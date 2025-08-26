بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد

في حادث مأساوي جديد ضمن الحرب المستمرة في قطاع غزة، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "الأسف الشديد" إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، أمس الإثنين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، من بينهم خمسة صحفيين.

وقال نتنياهو، في تصريح رسمي: "نأسف بشدة لما حدث في مستشفى ناصر.. حربنا ليست ضد المدنيين، بل ضد إرهابيي حماس.. هدفنا العادل هو هزيمة حماس وإعادة رهائننا إلى ديارهم".

صحفيون ومسعفون بين الضحايا

وأفادت مصادر في القطاع الصحي، بأن الغارة الجوية استهدفت بشكل مباشر منطقة بالقرب من موقع بث مباشر تابع لوكالة رويترز في الطابق العلوي أسفل سطح المستشفى.

وأكدت المصادر أن المصور حسام المصري، المتعاقد مع وكالة رويترز، قتل في الغارة، بينما كان يعمل في الموقع لحظة القصف.

وفي تطور مأساوي آخر، وبعد وصول فرق الإنقاذ والمسعفين إلى المكان، شن الطيران الإسرائيلي غارة ثانية على الموقع نفسه، ما أسفر عن مقتل عدد من الصحفيين الآخرين، إلى جانب عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني الذين هرعوا لإجلاء المصابين.

أسماء الصحفيين الضحايا

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، فإن الصحفيين الذين لقوا حتفهم إلى جانب حسام المصري هم:

-محمد سلامة: مصور صحفي يعمل مع قناة الجزيرة.

- مريم أبو دقة: صحفية مستقلة تتعاون مع عدة وسائل إعلام، منها "إندبندنت عربية" ووكالة "أسوشيتد برس".

- معاذ أبو طه: يعمل صحفيا مع شبكة NBC الأميركية.

وتشير التقارير إلى أن هؤلاء الصحفيين كانوا يؤدون مهامهم الإعلامية في تغطية الوضع الميداني لحظة وقوع القصف.

موقف الجيش الإسرائيلي

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الغارة الجوية التي طالت محيط مستشفى ناصر.

وفي بيان رسمي، قال الجيش: "نحن نأسف لأي إصابة في صفوف غير المتورطين.. الجيش لا يستهدف الصحفيين بصفتهم هذه، ويبذل جهوده لتقليص المساس بهم، مع الحفاظ على أمن قواته".

كما أشار البيان إلى أن رئيس هيئة الأركان أصدر تعليمات بفتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث.

جدير بالذكر، أن هذا الحادث يعكس تصاعد حدة النزاع وتزايد المخاطر على الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة داخل غزة، وسط استمرار الغارات وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.