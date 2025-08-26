قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
صحة غزة: بنوك الدم في المستشفيات تعاني من نقص حاد وخطير
الصحة : خفض نسب القيصرية إلى 30% بحلول 2027
مصادر طبية: 22 شهيدا في غارات للاحتلال على عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم
تواصل التصويت للمصريين بالأردن في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد

نتنياهو يعلق على قصف الصحفيين
نتنياهو يعلق على قصف الصحفيين
ياسمين القصاص

 في حادث مأساوي جديد ضمن الحرب المستمرة في قطاع غزة، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "الأسف الشديد" إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، أمس الإثنين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، من بينهم خمسة صحفيين.

وقال نتنياهو، في تصريح رسمي: "نأسف بشدة لما حدث في مستشفى ناصر.. حربنا ليست ضد المدنيين، بل ضد إرهابيي حماس.. هدفنا العادل هو هزيمة حماس وإعادة رهائننا إلى ديارهم".

صحفيون ومسعفون بين الضحايا

وأفادت مصادر في القطاع الصحي، بأن الغارة الجوية استهدفت بشكل مباشر منطقة بالقرب من موقع بث مباشر تابع لوكالة رويترز في الطابق العلوي أسفل سطح المستشفى. 

وأكدت المصادر أن المصور حسام المصري، المتعاقد مع وكالة رويترز، قتل في الغارة، بينما كان يعمل في الموقع لحظة القصف.

وفي تطور مأساوي آخر، وبعد وصول فرق الإنقاذ والمسعفين إلى المكان، شن الطيران الإسرائيلي غارة ثانية على الموقع نفسه، ما أسفر عن مقتل عدد من الصحفيين الآخرين، إلى جانب عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني الذين هرعوا لإجلاء المصابين.

أسماء الصحفيين الضحايا

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، فإن الصحفيين الذين لقوا حتفهم إلى جانب حسام المصري هم:

 -محمد سلامة: مصور صحفي يعمل مع قناة الجزيرة.

 - مريم أبو دقة: صحفية مستقلة تتعاون مع عدة وسائل إعلام، منها "إندبندنت عربية" ووكالة "أسوشيتد برس".

 - معاذ أبو طه: يعمل صحفيا مع شبكة NBC الأميركية.

وتشير التقارير إلى أن هؤلاء الصحفيين كانوا يؤدون مهامهم الإعلامية في تغطية الوضع الميداني لحظة وقوع القصف.

موقف الجيش الإسرائيلي

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الغارة الجوية التي طالت محيط مستشفى ناصر. 

وفي بيان رسمي، قال الجيش: "نحن نأسف لأي إصابة في صفوف غير المتورطين.. الجيش لا يستهدف الصحفيين بصفتهم هذه، ويبذل جهوده لتقليص المساس بهم، مع الحفاظ على أمن قواته".

كما أشار البيان إلى أن رئيس هيئة الأركان أصدر تعليمات بفتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث.

جدير بالذكر، أن هذا الحادث يعكس تصاعد حدة النزاع وتزايد المخاطر على الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة داخل غزة، وسط استمرار الغارات وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

نتنياهو استشهاد الصحفيين الصحفيين الفلسطينيين قصف مجمع ناصر الطبي قتل الصحفيين غزة قطاع غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

كوابيس

هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟ الإفتاء ترد

علي جمعة

علي جمعة: كان النبي له منهج خاص وبرنامجٌ تربويٌّ طبِّقه بين أصحابه من أجل إقامتهم على القيم الأخلاقية المثالية

علي جمعة

علي جمعة: عليكم بهذا العمل في شهر المولد النبوي

بالصور

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد