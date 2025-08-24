حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية

أكدت حركة حماس، أنّ الاعترافات الإسرائيلية والأمريكية تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضحت حماس، أنّ نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن مصير المحتجزين الأحياء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بقبول صفقة التبادل ويحذرون من احتلال غزة



قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يواصلون تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية بشكل يومي.

وأشارت السلامين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مظاهرة كبيرة نُظمت يوم أمس في وسط تل أبيب أدت إلى إغلاق شوارع رئيسية، في ظل تصاعد الضغط الشعبي على حكومة الاحتلال قبيل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الموسع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة بنيامين نتنياهو.

رسائل مباشرة إلى الوزراء

وتابعت «السلامين» أن بعض عائلات الأسرى توجهوا مباشرة إلى منازل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بالضغط نحو عدم الذهاب لاحتلال غزة، باعتبار أن مصير أبنائهم مرتبط بشكل مباشر بالتطورات العسكرية الجارية، لافتة إلى أنّ العائلات أكدت في بيان مشترك أن السبيل الوحيد لضمان حياة الأسرى هو الدفع باتجاه صفقة تبادل، محذرين من أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى فقدان حياة جميع الأسرى، قائلين «يجب قبول الصفقة الآن، لن يبقى حي من الإسرائيليين إذا استمرت العمليات».