الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية

إسراء صبري

أكدت حركة حماس، أنّ الاعترافات الإسرائيلية والأمريكية تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضحت حماس، أنّ نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن مصير المحتجزين الأحياء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بقبول صفقة التبادل ويحذرون من احتلال غزة


قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يواصلون تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية بشكل يومي.

وأشارت السلامين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مظاهرة كبيرة نُظمت يوم أمس في وسط تل أبيب أدت إلى إغلاق شوارع رئيسية، في ظل تصاعد الضغط الشعبي على حكومة الاحتلال قبيل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الموسع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة بنيامين نتنياهو.
رسائل مباشرة إلى الوزراء

وتابعت «السلامين» أن بعض عائلات الأسرى توجهوا مباشرة إلى منازل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بالضغط نحو عدم الذهاب لاحتلال غزة، باعتبار أن مصير أبنائهم مرتبط بشكل مباشر بالتطورات العسكرية الجارية، لافتة إلى أنّ العائلات أكدت في بيان مشترك أن السبيل الوحيد لضمان حياة الأسرى هو الدفع باتجاه صفقة تبادل، محذرين من أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى فقدان حياة جميع الأسرى، قائلين «يجب قبول الصفقة الآن، لن يبقى حي من الإسرائيليين إذا استمرت العمليات».

حماس نتنياهو وقف إطلاق النار

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

أفضل ٥ سيارات كهربائية صينية ٢٠٢٥

أفضل 5 سيارات كهربائية صينية 2025

Galaxy A07

سامسونج تطلق Galaxy A07 بتصميم متين وسعر رخيص

سامسونج

خبر صادم لملاك هواتف سامسونج وموتورولا.. T-Mobile قد لا تدعم الإنترنت الفضائي على أجهزتكم أبداً

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

