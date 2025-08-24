تقارير إعلامية: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تواصل الاحتجاجات على ممارسات نتنياهو

كشف إعلام إسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

من جانب آخر؛ قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يواصلون تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية بشكل يومي.

الضغط على حكومة الاحتلال

وأشارت السلامين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مظاهرة كبيرة نُظمت يوم أمس في وسط تل أبيب أدت إلى إغلاق شوارع رئيسية، في ظل تصاعد الضغط الشعبي على حكومة الاحتلال قبيل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الموسع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة بنيامين نتنياهو.

استمرار العمليات العسكرية

وتابعت «السلامين» أن بعض عائلات الأسرى توجهوا مباشرة إلى منازل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بالضغط نحو عدم الذهاب لاحتلال غزة، باعتبار أن مصير أبنائهم مرتبط بشكل مباشر بالتطورات العسكرية الجارية، لافته إلى أنّ العائلات أكدت في بيان مشترك أن السبيل الوحيد لضمان حياة الأسرى هو الدفع باتجاه صفقة تبادل، محذرين من أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى فقدان حياة جميع الأسرى، قائلين «يجب قبول الصفقة الآن، لن يبقى حي من الإسرائيليين إذا استمرت العمليات».