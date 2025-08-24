قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
لم ينفِ الطرفان الخبر.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب
القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر
علي جمعة: سيدنا محمد هو النور المبين الذى جاء ليحقق المدينة الفاضلة
تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة بالمدينة المنورة
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد
أدعية المولد النبوي قصيرة ومُستجابة .. تفرج همك وتصلح حالك
حزب الوعي: إعلان مجاعة غزة رسميا وصمة عار على جبين الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين

هاجر ابراهيم

قال الدكتور محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف بشكل مباشر المدنيين داخل قطاع غزة، خصوصًا أولئك الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وأضاف أبو عفش، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الشهداء ارتفع اليوم إلى 14 شهيدًا، بالإضافة إلى 114 إصابة مؤكدة، مشيرًا إلى أن هناك شهداء ومصابين آخرين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل وإطلاق النار العشوائي في مناطق متفرقة.


الطواقم الطبية تعمل تحت النار

وأكد «أبو عفش» أن الوضع الإنساني والطبي في قطاع غزة يزداد تعقيدًا، في ظل الاستهداف المستمر ليلًا ونهارًا، ما يصعّب تقديم الخدمات الإغاثية والطبية، ويحول دون نقل الجرحى في الوقت المناسب.

وأوضح «أبو عفش» أن المستشفيات تعاني من تكدس شديد بالجرحى والمرضى، حيث تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المصابين من مختلف المناطق، أبرزها منطقة الزيتون والمناطق الحدودية، التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة، قائلا: «ما يتم تقديمه داخل المستشفيات هو الحد الأدنى من الخدمات، لكن العمل مستمر على مدار الساعة رغم المخاطر».

وأشار إلى أن يوم أمس كان واحدًا من أكثر الأيام دموية، خاصة في جباليا البلد ومنطقة الزيتون، حيث سقط عدد كبير من الشهداء والمصابين نتيجة القصف المكثف، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

